Росія визначила Німеччину ключовою ціллю у війні з НАТО

Німеччина фіксує диверсії, кібератаки та інші провокації з боку Росії і готується до можливого загострення конфлікту значно раніше 2029 року. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на конфіденційний 1200-сторінковий документ Бундесверу під назвою "Оперативний план Німеччини" (OPLAN DEU).

Документ підтверджує, що РФ розглядає Німеччину як першочергову ціль для збройного нападу через статус Берліна як головного логістичного хабу НАТО в Європі. Основними цілями Москви, за даними Бундесверу, стануть енергетична система та оборонна інфраструктура, щоб паралізувати ухвалення рішень, створити хаос і виявити слабкі місця у системі управління на всіх рівнях – від муніципального до федерального. Росія, за прогнозами німецьких військових, намагатиметься максимально ускладнити пересування сил НАТО на східному фланзі, блокуючи розгортання військ територією країни.

Очільник Федеральної розвідувальної служби (BND) Мартін Єгер зазначив, що Москва готова випробувати кордони Європи на міцність і може спровокувати "гарячу стадію" конфлікту в будь-який момент.

У відповідь Берлін планує інтегрувати цивільну та військову інфраструктуру та виділити понад €160 млрд до 2029 року на модернізацію залізниць і стратегічних об’єктів подвійного призначення, щоб бути готовим до будь-яких сценаріїв.

Як повідомляло раніше ForUa, у 2025 році Берлін скоротив постачання зброї до України та інших країн.