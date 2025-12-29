У 2025 році Берлін скоротив постачання зброї до України та інших країн

Після двох рекордних років обсяги дозволів на експорт німецького озброєння у 2025 році суттєво скоротилися.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на офіційні дані уряду ФРН.

Згідно з відповіддю Федерального міністерства економіки та енергетики на запит Лівої партії, у період з 1 січня по 8 грудня 2025 року Німеччина погодила експорт зброї та військової техніки на загальну суму 8,40 млрд євро. Для порівняння, у 2024 році цей показник сягнув рекордних 13,33 млрд євро, а у 2023-му — 12,15 млрд євро.

Як зазначає агентство DPA, лист державного секретаря Томаса Штеффена свідчить про різке скорочення експорту озброєнь до України. У 2025 році обсяг виданих ліцензій для Києва становив 1,14 млрд євро, тоді як роком раніше він перевищував 8,15 млрд євро.

У міністерстві пояснили, що нинішня військова допомога Україні частково здійснюється на підставі дозволів, виданих у попередні роки. Крім того, значна частина фінансування спрямовується на довгострокові проєкти, які не завжди потребують негайного оформлення експортних ліцензій. Також у відомстві нагадали, що не всі форми військової підтримки підлягають ліцензуванню, і що Україна дедалі більше інвестує у власне виробництво озброєнь.

Видання зазначає, що після зміни уряду Німеччини детальні списки поставок зброї Україні більше не публікують. Коаліція ХДС/ХСС та СДПН пояснила це міркуваннями безпеки, аби агресор не мав інформації про масштаби допомоги.

Загалом за чинного уряду експортні ліцензії були видані на суму 5,39 млрд євро. Найбільшими імпортерами стали Норвегія (1,31 млрд євро) та Туреччина, для якої обсяг дозволів досяг найвищого рівня з 1999 року — 726 млн євро. Для України в межах цієї суми передбачено 483 млн євро.

Поставки озброєння до Туреччини, попри її членство в НАТО, залишаються дискусійними через ситуацію з правами людини та зовнішньополітичні дії Анкари. Після вторгнення Туреччини до Сирії у 2016 році експорт німецької зброї різко обмежили, але за попереднього уряду він знову зріс і торік перевищив 250 млн євро. Нинішня коаліція у липні змінила підхід, дозволивши експорт бойових літаків Eurofighter.