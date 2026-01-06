Нова загроза: рашисти оснастили шахеди зенітними ракетами

Країна-терорист Росія продовжує вдосконалювати свої дрони-камікадзе Shahed, щоб наносити більш ефективні удари по Україні. Після встановлення потужніших бойових частин і відеокамер, окупанти оснастили безпілотники зенітними ракетними комплексами ПЗРК «Верба». Модифікація дронів дає змогу російським військам вражати українські літаки, вертольоти та мобільні засоби протиповітряної оборони. ПЗРК встановлені так, щоб вести вогонь перед безпілотником під час польоту, а додаткові камери та радіомодем дозволяють оператору дистанційно керувати дронами в реальному часі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Український експерт із радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що модифіковані безпілотники застосували вперше в ніч на 4 січня. Дальність дії ПЗРК «Верба» становить близько 6 км, максимальна висота траєкторії — 4,5 км. Попередні модифікації дронів уже дозволяли російським силам атакувати мобільні підрозділи української ППО на землі та літаках у повітрі.

Експерти зазначають, що Росія постійно модернізує Shahed, щоб максимально використовувати їхні бойові можливості та послабити українську протиповітряну оборону.

