Трамп пообіцяв зміцнити небо України

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з Дональдом Трампом США пообіцяли Україні підтримку у сфері протиповітряної оборони після того, як президент США ознайомився із реальним станом справ в країні.

За словами Зеленського, головна тема зустрічі — посилення української ППО. «Мені дуже потрібні ракети NASAMS і PAC-3 для наших «Патріотів». Я показав американській стороні, яка зараз у нас ситуація», — сказав глава держави, додаючи, що деталі не варто розголошувати публічно.

«Президент Трамп сказав, що допоможе. Я йому вдячний за це», — підкреслив Зеленський. Україна готова придбати озброєння через програму PURL, а фінансову підтримку надають європейські партнери, зазначив президент.

Зеленський наголосив, що навіть у процесі дипломатичних переговорів підтримка ППО критично важлива, адже Росія продовжує обстріли українських міст та стратегічних об’єктів.

