Російський удар зірвав виробництво «Фламінго», але Україна його відновила - Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що розгортання виробництва українських ракет «Фламінго» певний час було затримане через російський удар по виробничих потужностях. Про це президент заявив в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ARD.

За словами Зеленського, один з українських заводів, де виготовляли ракети «Фламінго», зазнав ураження, що призвело до паузи у виробництві. Після цього роботу відновили й змогли виготовити певну кількість ракет. Президент висловив сподівання, що обсяги виробництва й надалі зростатимуть, а Україна матиме більше можливостей для ударів по військових об’єктах Росії.

Він також зазначив, що ракетами «Фламінго» на території РФ уже було знищено кілька складів і один завод із виробництва озброєнь.

Окремо Зеленський розповів, що українські військові відстежують виробництво компонентів російської ракети «Орєшнік». За його словами, Росія намагається приховувати ці системи, проте Україні відомо про щонайменше три такі установки на території РФ. Президент наголосив, що Україна працює над можливістю подолання російської протиповітряної оборони, зокрема шляхом комбінованих атак.

Говорячи про захист українського неба, Зеленський заявив, що не розкриватиме місця розташування систем протиповітряної оборони Patriot, однак визнав, що близько 80% території України не прикриті засобами захисту від балістичних ракет. Він підкреслив, що такі системи є надзвичайно дорогими — їхня вартість сягає 1,5–2 млрд євро, а одна ракета коштує кілька мільйонів євро.

Президент повідомив, що Україна намагалася створити умови для закупівлі цих систем у США, однак наразі не має такої можливості. Водночас було досягнуто домовленостей безпосередньо з виробниками, і відповідні системи виготовляються для України. Зеленський додав, що завдяки співпраці з партнерами Україна отримала більше фінансування на ракети та змогла забезпечити постачання двох систем, попри те, що первинні плани були ширшими.