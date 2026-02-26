Підозрюваний у справі Портнова - уродженець Донеччини

У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві одіозного українського політика Андрія Портнова, яке сталося у травні 2025 року в Іспанія. За даними слідства, затриманий — уродженець Донецької області, громадянин України. Окрім нього, у справі фігурують ще двоє підозрюваних.

Про арешт 25 лютого повідомила іспанська поліція. До німецького міста, де відбулася операція, прибули агенти 5-ї групи з розслідування вбивств Головного управління поліції Мадрида. Вони діяли спільно зі спецпідрозділом Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA). За версією слідства, затриманий є безпосереднім виконавцем пострілів.

Правоохоронці видали європейський ордер на арешт і ордер на проведення обшуку в помешканні підозрюваного. Розслідування триває.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела в спецслужбах повідомило, що одним із можливих співучасників є брат затриманого, який наразі переховується в Росії. За цими даними, під час нападу брати були озброєні вогнепальною зброєю. Також розшукується третій підозрюваний, який, за версією слідства, забезпечував відхід нападників.

Портнова застрелили в Мадриді 21 травня 2025 року.

У різні роки він був народним депутатом України V і VI скликань від БЮТ, очолював юридичний департамент виборчого штабу Юлія Тимошенко, а з 2010 до 2014 року працював в Адміністрації президента Віктора Януковича, обіймаючи посаду заступника, а згодом першого заступника очільника Адміністрації.

Після втечі Януковича у 2014 році Портнов виїхав з України — спочатку до Росії, а потім до Австрії. У травні 2019 року, після перемоги на виборах Володимира Зеленського, він заявив про повернення в Україну, однак у 2022-му знову залишив країну.

У 2014 році Європейський Союз запровадив проти Портнова санкції, але вже у 2015-му його виключили з санкційного списку. У грудні 2021 року США внесли його до санкційного переліку за «актом Магнітського». У Міністерстві фінансів США заявляли, що Портнов намагався встановити контроль над українською судовою системою та впливати на ухвалення судових рішень.