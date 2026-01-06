"Доктрина Донро" дає шанс Росії та Китаю

Через кілька годин після того, як американські сили повалили венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, президент США заявив, що «Доктрина Монро» є важливою віхою, але Вашингтон уже її перевершив, жартома додавши, що тепер варто говорити про так звану «доктрину Донро».

Повалення Мадуро американськими силами демонструє, що світовий порядок, побудований навколо сфер впливу великих держав, є рецептом нестабільності та конфліктів. Венесуельська операція стала наочною демонстрацією рішучості адміністрації Трампа затвердити американську гегемонію в західній півкулі, вважає оглядач The Financial Times Гідеон Рахман.

Він зазначив, що розширення сфери впливу Вашингтона є ключовим елементом оновленої стратегії національної безпеки США, опублікованої в грудні. Успіх операції у Венесуелі може підштовхнути Трампа до нових військових дій у Південній Америці.

Видання також наголошує, що зміна режиму у Венесуелі матиме глобальні наслідки. Проголошення «доктрини Донро» в поєднанні із кроками Трампа щодо зближення з Росією та Китаєм свідчить про його прихильність до світового порядку, організованого навколо сфер впливу великих держав.

Росія і Китай публічно засудили зміну режиму у Венесуелі, але, за словами Рахмана, Москва та Пекін готові пожертвувати своїм впливом у країні, якщо зможуть отримати вигоду.

Рахман нагадав, що 2019 року тодішня заступниця помічника президента США Фіона Гілл заявила Конгресу, що РФ намагалася укласти «дивну обмінну угоду» між Венесуелою та Україною. Китай та Росія могли би пропонувати США відмову від претензій у Венесуелі в обмін на поступки щодо Тайваню або України.

Поки що увага зосереджена на контролі США над Венесуелою. Американська адміністрація вже дала зрозуміти, що планує вести переговори із залишками режиму Мадуро, а не підтримувати демократичну опозицію у вигнанні.

Рахман також зазначає, що під прицілом Вашингтона можуть опинитися Колумбія, Мексика та Куба, де США вже здійснювали невдалі спроби зміни влади.

Крім того, Трамп неодноразово заявляв про територіальні претензії щодо Гренландії, що вказує на готовність США йти на радикальні кроки, зневажаючи позиції європейських союзників.

Як повідомляло раніше ForUa, Мадуро у США загрожує смертний вирок за міжнародний наркобізнес.