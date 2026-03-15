На мітингу Орбана ексвійськовий ЗСУ, якого Сіярто привіз із Москви, побажав Зеленському смерті

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив на свій передвиборчий мітинг у Дебрецені одного з колишніх українських військовополонених, яких Росія раніше передала угорській стороні. Про це повідомляють видання Bloomberg та Euronews.

За даними медіа, наприкінці грудня проурядові угорські групи у Facebook почали поширювати відео, на яких українські військові угорського походження хвалять умови російського полону та просять Орбана про допомогу у звільненні. Згодом ці ролики транслювало угорське державне телебачення.

Після візиту міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто до Москви угорська сторона отримала двох полонених, один із яких з’явився на заході в Дебрецені.

Під час заходу журналіст провладного видання Patrióta запитав чоловіка, що б той передав президенту України.

"Українському президенту? Смерть", — відповів колишній полонений.

На запитання про ставлення до "паніки війни" він додав лише:

"Хай у кожній людині буде витримка й надія".

ForUA нагадує, раніше українська сторона критикувала передачу військовополонених Угорщині без узгодження з Києвом, зазначаючи, що Москва та Будапешт можуть використовувати цю тему для політичного піару та пропаганди в межах виборчої кампанії.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не дозволить українському президенту Володимиру Зеленському диктувати умови, у кого купувати нафту. Також розкритикував країни Балтії, що ті діють під впливом Києва.