Мадуро у США загрожує смертний вирок за міжнародний наркобізнес

Колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро можуть засудити до смертної кари у США, якщо суд визнає його винним за всіма пунктами обвинувачення, повідомляє New York Post.

Американська сторона інкримінує Мадуро чотири тяжкі злочини, включно з порушенням законодавства про контрольовані речовини та участю у «тривалій злочинній діяльності», пов’язаній із міжнародним наркобізнесом. За американським законодавством, у разі винуватого вироку можливо призначення найсуворішого покарання, хоча смертні вироки за злочини, пов’язані з наркотиками, виносять рідко — здебільшого вони стосуються вбивств.

Генеральна прокурорка США Пем Бонді раніше заявила, що Мадуро та його дружина “незабаром постануть перед силою американського правосуддя на американській землі”.

Після затримання Ніколаса Мадуро американськими силами у Венесуелі та частині сусідньої Колумбії відразу почалися святкування. У місті Кукута натовпи вийшли на вулиці, танцювали та скандували «Свобода!» і «Вільна Венесуела!». Місцеві жителі та політичні вигнанці охарактеризували подію як початок нового етапу для країни, шанс для повернення мільйонів венесуельців додому та відновлення родин.

42-річний політичний вигнанець зазначив, що країні ще доведеться пройти складний шлях відновлення, а делегатка з Венесуели наголосила на потребі міжнародної підтримки, щоб «правда про Мадуро стала відомою світу».

Справа Мадуро передана судді, який раніше блокував ініціативи Дональда Трампа, що додає політичного контексту. Білий дім затримання Мадуро прокоментували лаконічно, але різко, підкресливши успішність операції.

У ніч проти 3 січня 2026 року війська США провели операцію в Каракасі, у ході якої були захоплені Мадуро та його дружина Силія Флорес. Операція стала частиною стратегії Дональда Трампа щодо боротьби з міжнародним наркобізнесом та усунення режимів, які загрожують безпеці США. Ця спецоперація викликала широкий резонанс у Венесуелі та світі, підкресливши готовність США застосовувати силові методи для виконання міжнародного права і боротьби з організованою злочинністю.