Більше ніж піраміди: в Єгипті знайшли "архів" із тисяч стародавніх записок

Археологічна сенсація в Нижньому Єгипті: під час останніх розкопок стародавнього поселення Атрібіс було знайдено ще 13 000 остраконів (фрагментів кераміки з написами). Тепер загальна колекція налічує вражаючі 43 000 артефактів, що офіційно робить її найбільшим зібранням подібних документів, знайденим на одному об'єкті в історії країни.

Цей спільний проєкт Вищої ради старожитностей Єгипту та Тюбінгенського університету перетворив звичайні глиняні черепки на найцінніше джерело для вивчення соціальної історії.

Хроніки тисячоліття: від податків до гороскопів

Атрібіс був живим центром понад тисячу років. Знайдені тексти охоплюють колосальний часовий проміжок — від III століття до н.е. до XI століття н.е. Це дозволяє простежити еволюцію культури та мови: від адміністративного демотичного письма періоду Птолемеїв до арабських написів середньовіччя.

Що саме розповідають нам ці знахідки?

  • Буденні справи: податкові квитанції, списки постачання та короткі записки про щоденну діяльність.

  • Освіта та релігія: учнівські вправи, священні тексти та сертифікати жерців, що підтверджували якість жертовних тварин.

  • Астрономія: Атрібіс визнано найважливішим у світі місцем для вивчення давніх гороскопів — тут знайдено понад 130 текстів із передбаченнями за датою народження.

Чому це важливо для культури?

На відміну від монументальних написів у пірамідах, які прославляли богів та фараонів, остракони — це "соціальні мережі" минулого. Як зазначає керівник розкопок Крістіан Лейтц, саме цей "побутовий контент" дає пряме уявлення про життя звичайних людей.

«Завдяки терпінню та пристрасті, непомітні черепки гончарного посуду перетворюються на яскраву картину минулих світів», — наголошує професор Карла Полльманн, президент Тюбінгенського університету.

Масштаби відкриття

Цікаво, що основний масив знахідок — близько 40 000 одиниць — було виявлено лише за останні три роки на порівняно невеликій ділянці поблизу храму богині Репіт.

Зараз науковці проводять масштабну роботу з оцифрування, транскрибування та перекладу текстів. Враховуючи обсяг знайденого, цей процес триватиме роками, обіцяючи ще чимало цікавих відкриттів про те, як насправді жив Стародавній Єгипет поза стінами палаців.

 Автор: Наталка Печерська

