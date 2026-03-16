Литва виділила €160 тисяч на відновлення енергосистеми України: що закуплять за ці гроші

Литва ухвалила рішення надати Україні €160 тисяч для підтримки енергетичного сектору та відновлення мереж, що постраждали від російських атак. У Вільнюсі підкреслили, що стабільність української енергоінфраструктури залишається одним із ключових пріоритетів у межах допомоги партнеру.
На що підуть кошти
Виділене фінансування буде спрямоване на закупівлю критично важливого обладнання:
-
Ремонт пошкоджених електромереж.
-
Відновлення роботи підстанцій.
-
Підтримка об'єктів, що забезпечують стабільне енергопостачання для населення та промисловості.
Литовська сторона наголошує, що такі оперативні внески дозволяють швидше ліквідовувати наслідки обстрілів та підтримувати функціонування критичних систем у належному стані.
Системна підтримка
Цей транш є продовженням послідовної політики Литви щодо допомоги українським енергетикам. Раніше країна вже передавала:
-
Генератори різної потужності.
-
Трансформаторне обладнання.
-
Технічні матеріали для екстрених ремонтів.
Нове фінансування зміцнить ресурсну базу для проведення відновлювальних робіт напередодні викликів наступних періодів.Автор: Тетяна Андрійко