Енергетика

Литва виділила €160 тисяч на відновлення енергосистеми України: що закуплять за ці гроші

Литва ухвалила рішення надати Україні €160 тисяч для підтримки енергетичного сектору та відновлення мереж, що постраждали від російських атак. У Вільнюсі підкреслили, що стабільність української енергоінфраструктури залишається одним із ключових пріоритетів у межах допомоги партнеру.

На що підуть кошти

Виділене фінансування буде спрямоване на закупівлю критично важливого обладнання:

  • Ремонт пошкоджених електромереж.

  • Відновлення роботи підстанцій.

  • Підтримка об'єктів, що забезпечують стабільне енергопостачання для населення та промисловості.

Литовська сторона наголошує, що такі оперативні внески дозволяють швидше ліквідовувати наслідки обстрілів та підтримувати функціонування критичних систем у належному стані.

Системна підтримка

Цей транш є продовженням послідовної політики Литви щодо допомоги українським енергетикам. Раніше країна вже передавала:

  1. Генератори різної потужності.

  2. Трансформаторне обладнання.

  3. Технічні матеріали для екстрених ремонтів.

Нове фінансування зміцнить ресурсну базу для проведення відновлювальних робіт напередодні викликів наступних періодів.

 Автор: Тетяна Андрійко

Литва, енергетика, відновлення енергетики
