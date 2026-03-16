Литва виділила €160 тисяч на відновлення енергосистеми України: що закуплять за ці гроші

Литва ухвалила рішення надати Україні €160 тисяч для підтримки енергетичного сектору та відновлення мереж, що постраждали від російських атак. У Вільнюсі підкреслили, що стабільність української енергоінфраструктури залишається одним із ключових пріоритетів у межах допомоги партнеру.

На що підуть кошти

Виділене фінансування буде спрямоване на закупівлю критично важливого обладнання:

Ремонт пошкоджених електромереж.

Відновлення роботи підстанцій.

Підтримка об'єктів, що забезпечують стабільне енергопостачання для населення та промисловості.

Литовська сторона наголошує, що такі оперативні внески дозволяють швидше ліквідовувати наслідки обстрілів та підтримувати функціонування критичних систем у належному стані.

Системна підтримка

Цей транш є продовженням послідовної політики Литви щодо допомоги українським енергетикам. Раніше країна вже передавала:

Генератори різної потужності. Трансформаторне обладнання. Технічні матеріали для екстрених ремонтів.

Нове фінансування зміцнить ресурсну базу для проведення відновлювальних робіт напередодні викликів наступних періодів.