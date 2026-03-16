Битва за Близький Схід: Ізраїль іде ва-банк проти Ірану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розробляє та впроваджує плани масштабних операцій проти іранського режиму, які розраховані на тривалий термін. Як повідомляє CNN, активна фаза кампанії триватиме щонайменше три тижні, проте стратегічні цілі виходять далеко за ці межі.

Ключові деталі операції

Головною метою Ізраїлю є серйозне послаблення спроможностей Тегерана. Операція проводиться у тісній координації зі Сполученими Штатами, що підкреслює стратегічну важливість та масштабність дій.

Речниця ЦАХАЛу Еффі Дефрін у коментарі для CNN зазначила, що військове керівництво не обмежується короткими термінами:

«Ми готові, в координації з нашими союзниками зі США, і розробляємо плани щонайменше до єврейського свята Песах, приблизно через три тижні. І в нас є більш масштабні плани на період ще понад три тижні після цього».

Стратегія та часові рамки

За словами представниці ізраїльської армії, Тель-Авів не встановлює жорстких дедлайнів, фокусуючись на результаті, а не на швидкості:

Гнучкість планування: Ізраїль працює «не за секундоміром», а відповідно до виконання поставлених завдань.

Мета: Демонтаж або значне погіршення військового потенціалу іранського режиму.

Союзницька підтримка: Високий рівень взаємодії з Вашингтоном у питаннях розвідки та стратегічного планування.

Ця заява свідчить про готовність Ізраїлю до тривалого протистояння з метою усунення загроз, що походять від Ірану, та забезпечення стабільності в регіоні на довгу перспективу.