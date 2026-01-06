﻿
Війна

Бої за кожен будинок: ситуація в Гуляйполі - критична

Бої за кожен будинок: ситуація в Гуляйполі - критична

На Гуляйпільському напрямку за добу зафіксували майже 40 бойових зіткнень, частина з яких триває. Бої носять надзвичайно інтенсивний характер, а противник намагається тиснути одразу з кількох напрямків. Гуляйполе фактично перебуває у сірій зоні, де жодна зі сторін не має повного контролю, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону. «Бої точаться за кожен будинок, вулицю та квартал. Найбільш інтенсивні зіткнення зафіксовані на північних околицях міста, де лише за минулу добу відбулося понад 20 боїв», — зазначив він.

Речник повідомив, що за останній місяць на південних напрямках українські військові знищили понад 10 000 окупантів, з яких близько 70% — у районі Гуляйполя.

Противник уже двічі змінював угруповання, які намагалися штурмувати місто, але ці підрозділи були майже повністю знищені. Водночас ворог проводить відновлення сил, посилює штурмові підрозділи артилерією та додатковими боєприпасами, а також намагається обійти Гуляйполе з півдня через населені пункти, зокрема Залізничне.

На Олександрівському напрямку бої тривають у Іванівці, Соснівці, Вербовому та інших населених пунктах, де ворог намагається просуватися, проте загальна активність там дещо нижча, ніж під Гуляйполем.

Як повідомляло раніше ForUa, нова тактика РФ може зламати українську оборону.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

боїгуляйполесіра зонаситуація в Гуляйполіштурми
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Чоловік отримав повістку і помер на вулиці під ТЦК
Надзвичайні події 05.01.2026 18:53:23
Чоловік отримав повістку і помер на вулиці під ТЦК
Читати
Мадуро у США загрожує смертний вирок за міжнародний наркобізнес
Свiт 05.01.2026 18:33:57
Мадуро у США загрожує смертний вирок за міжнародний наркобізнес
Читати
За 18 днів Avatar: Fire and Ash Кемерона зібрав у світовому прокаті $1 мільярд
Культура 05.01.2026 18:25:41
За 18 днів Avatar: Fire and Ash Кемерона зібрав у світовому прокаті $1 мільярд
Читати

Популярнi статтi