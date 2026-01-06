Бої за кожен будинок: ситуація в Гуляйполі - критична

На Гуляйпільському напрямку за добу зафіксували майже 40 бойових зіткнень, частина з яких триває. Бої носять надзвичайно інтенсивний характер, а противник намагається тиснути одразу з кількох напрямків. Гуляйполе фактично перебуває у сірій зоні, де жодна зі сторін не має повного контролю, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону. «Бої точаться за кожен будинок, вулицю та квартал. Найбільш інтенсивні зіткнення зафіксовані на північних околицях міста, де лише за минулу добу відбулося понад 20 боїв», — зазначив він.

Речник повідомив, що за останній місяць на південних напрямках українські військові знищили понад 10 000 окупантів, з яких близько 70% — у районі Гуляйполя.

Противник уже двічі змінював угруповання, які намагалися штурмувати місто, але ці підрозділи були майже повністю знищені. Водночас ворог проводить відновлення сил, посилює штурмові підрозділи артилерією та додатковими боєприпасами, а також намагається обійти Гуляйполе з півдня через населені пункти, зокрема Залізничне.

На Олександрівському напрямку бої тривають у Іванівці, Соснівці, Вербовому та інших населених пунктах, де ворог намагається просуватися, проте загальна активність там дещо нижча, ніж під Гуляйполем.

