Окупанти закріпилися на Оріхівському напрямку: сіра зона зменшилася

На Оріхівському напрямку російські загарбники закріпилися на помітній ділянці сірої зони північніше повторно окупованого села Роботине Токмацької міської громади Пологівського району Запорізької області.

За інформацією DeepState, активна сіра зона бойових дій не змістилася в бік українських позицій, а лише зменшилася. Це свідчить про те, що Україна зберігає контроль над більшою частиною передового рубежу, попри спроби ворога закріпитися на окремих ділянках.

Експерти зазначають, що закріплення противника на цих позиціях може бути тактичним кроком для створення умов для оборони або наступальних дій у майбутньому. Ділянка, на якій окупанти закріпилися, є стратегічно помітною та дозволяє контролювати підходи до кількох населених пунктів у районі.

Аналітики наголошують, що зміни в сірих зонах, хоча й незначні на перший погляд, можуть мати важливе значення для планування подальших бойових операцій та оцінки боєздатності противника.

Також ворог просунувся поблизу Часового Яру.

Як повідомляло раніше ForUa, Сирський назвав ключовий принцип оборони ЗСУ.