Зачистка Куп’янська: ЗСУ зменшили «сіру зону»

Сили оборони України відновили контроль над більшою частиною Куп’янська Харківської області, території якого у 2025 році перебували в «сірій зоні» або частково контролювалися російськими військами, повідомляє DeepState.

За даними OSINT-аналітиків, українські підрозділи досягли тактичного просування одразу в кількох районах міста — зокрема в південно-західній, західній та північно-західній частинах Куп’янська. У ході бойових дій Сили оборони знищили два з трьох відомих осередків зосередження російських військових, які залишалися заблокованими в межах міста.

Обмежена присутність противника наразі фіксується в районі Куп’янської центральної міської лікарні. Крім того, в «сірій зоні» залишається частина центральної частини міста, а також приватна житлова забудова на північній околиці Куп’янська, повідомляють аналітики.

Вони зазначають, що зменшення «сірої зони» та ліквідація основних точок концентрації ворога свідчать про поступове відновлення контролю Сил оборони над містом і суттєве ускладнення логістики та маневру російських підрозділів.

Водночас ситуація в Куп’янську залишається динамічною. Остаточна стабілізація обстановки потребує подальших дій українських військових із зачистки окремих кварталів та недопущення повторного просочування ворожих груп у межі міста.

