Нова тактика РФ може зламати українську оборону - ISW

Російські війська почали застосовувати нову оперативну схему захоплення українських міст, відпрацьовану під час боїв за Покровськ. У перспективі це може створити для України серйозні проблеми, попереджає The Washington Post з посиланням на провідного аналітика Інституту вивчення війни (ISW) Жоржа Барроса.

За його оцінкою, навіть якщо окупація Покровська дасть Росії лише обмежені тактичні переваги, сама кампанія демонструє здатність армії РФ адаптуватися до умов війни. «Якщо цю модель не вдасться зупинити, Україна може зіткнутися з серйозними викликами у найближчій та середньостроковій перспективі», — зазначив Баррос.

Аналітик наголошує, що Кремль навмисно перебільшує значення можливого захоплення Покровська, намагаючись створити враження неминучості російського наступу. Таке сприйняття, за його словами, поділяють і деякі учасники переговорної команди президента США Дональда Трампа.

Після захоплення Авдіївки Покровськ став одним із головних пріоритетів російського командування, попри те, що за майже два роки війська РФ просунулися лише на близько 40 км і зазнали величезних втрат. З жовтня 2023 року до літа 2024 року російська армія втратила в районі Покровська понад 1000 одиниць бронетехніки та більше ніж 500 танків — еквівалент щонайменше п’яти дивізій.

Після цього російські війська змінили тактику, відмовившись від масштабних механізованих штурмів. Натомість вони перейшли до інфільтрації малих піхотних і диверсійних груп. У жовтні 2025 року це дозволило РФ захопити близько 30 квадратних кілометрів території, однак ціною втрат до 25 тисяч військових.

Баррос зазначає, що захоплення Покровська навряд чи призведе до оперативного прориву, оскільки російські сили не мають ресурсів для швидкого розвитку наступу. Водночас РФ продемонструвала нову схему ведення боїв: спочатку ударами дронів знищується логістика ЗСУ, після чого в дію вступають піхотні штурмові групи.

Аналітик вважає особливо тривожною здатність Росії послаблювати українську оборону ударами середньої дальності. За таких умов оборона Слов’янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки може суттєво ускладнитися, якщо РФ зможе перерізати залізничні та автомобільні маршрути постачання. Баррос нагадує, що Росія вже намагається масштабувати цей досвід: у листопаді Україна була змушена перекрити залізничне сполучення з Краматорськом через загрозу ударів дронів.

На його думку, Україна має терміново розробити ефективні засоби протидії цій тактиці, зокрема шляхом ураження російських цілей на відстані 60–100 км від лінії фронту. Водночас для зупинки наступу РФ необхідна активна західна допомога — артилерія, ракети та розвіддані. «Поки Росія зберігає перевагу на полі бою, Кремль не буде зацікавлений у реальних переговорах», — підсумував аналітик, додавши, що дипломатичні зусилля адміністрації Дональда Трампа не матимуть результату без зупинки російського наступу.

