ДТЕК змінив режим для лівого берега Києва: коли вимикатимуть світло

Сьогодні у столиці для побутових споживачів продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії, повідомили в ДТЕК.

Графік відключень у Києві:

Черга 1.1 — 06:00–09:00, 15:30–20:00

Черга 1.2 — 05:00–09:00, 15:30–19:30

Черга 2.1 — 08:00–10:30, 15:30–19:30

Черга 2.2 — 06:00–09:00, 15:30–19:30

Черга 3.1 — 00:00–01:30, 08:30–12:30, 19:00–23:00

Черга 3.2 — 10:00–15:30

Черга 4.1 — 08:30–12:30, 19:00–22:00

Черга 4.2 — 08:30–12:30, 19:00–22:00

Черга 5.1 — 12:00–18:00

Черга 5.2 — 12:00–16:00, 22:30–24:00

Черга 6.1 — 01:30–05:30, 14:00–16:00

Черга 6.2 — 12:00–16:00

Також у ДТЕК повідомили, що екстрені відключення для лівого берега Києва скасовані — тепер там також застосовують планові графіки.

