Колумбією керує хвора людина, яка продає кокаїн США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Колумбією керує хвора людина, яка продає кокаїн США.

"Колумбія теж дуже хвора, нею керує хворий чоловік, який любить виробляти кокаїн і продавати його до Сполучених Штатів, і він не буде цим займатися дуже довго", - сказав він.



Заява Трампа пролунала після масштабного удару по Венесуелі та захоплення поваленого венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, повідомляє CNN.



"Ми прагнемо, щоб навколо нас були життєздатні та успішні країни, де нафта може вільно видобуватися. Це добре. Це знижує ціни. Це добре для нашої країни", - сказав він.



Коли в нього запитали, чи означають ці коментарі, що в майбутньому в Колумбії може бути проведена операція, Трамп відповів: "Звучить добре для мене".

Фото: скріншот.