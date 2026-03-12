53-річний киянин замовив вбивство колишньої тещі

Правоохоронці викрили 53-річного киянина, який замовив вбивство колишньої тещі. Смерть жінки інсценували.

За даними слідчих, чоловік конфліктував із матір’ю колишньої дружини через майно та хотів заволодіти її заощадженнями, які вона збирала на житло для онуків.

Для цього він почав шукати кілера та звернувся до знайомого. Підозрюваний пообіцяв виконавцю 5000 доларів, передав завдаток у 12 тис. грн, а також надав інформацію про потенційну жертву та її місцеперебування (вона проживає на Вінниччині), повідомляють Офіс Генпрокурора, поліція Київщини.

Правоохоронці запобігли злочину: інсценували вбивство, облили жінку фарбою, зв’язали руки та зробили фото. Псевдокілер передав знімки замовнику як доказ “виконання”. Після цього чоловіка затримали.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в організації закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Прокуратура просить про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі.