У Оззі Осборна народилася внучка, яку назвали на честь дідуся

Син рок-музиканта Оззі Осборна та телеведучої Шерон Осборн, Джек Осборн повідомив про народження доньки. Дівчинку назвали Оззі Матильда Осборн – на честь її дідуся, пише The Guardian.

40-річний Джек Осборн оприлюднив новину у соцмережах разом зі своєю дружиною Арі, з якою він одружився у 2023 році. На опублікованому фото новонароджена лежить поруч із плюшевою іграшкою-кажаном. Це відсилання до відомого інциденту 1982 року, коли Оззі Осборн під час концерту відкусив голову справжньому кажану, помилково вважаючи, що він гумовий.

Оззі Осборн помер у липні 2025 року – через 17 днів після прощального концерту зі своїм гуртом Black Sabbath.

Джек став відомим завдяки реаліті-шоу The Osbournes, яке показувало повсякденне життя їхньої родини. Пізніше він продовжив працювати на телебаченні. Зокрема, був ведучим п’яти сезонів пригодницького шоу “Jack Osbourne: Adrenaline Junkie”, а також знімався разом із батьком у трьох сезонах тревел-шоу “Ozzy & Jack’s World Detour”. У 2011 році він також спродюсував документальний фільм про батька – “Боже, бережи Оззі Осборна”.

У листопаді 2025 року Джек Осборн взяв участь у реаліті-шоу “Я знаменитість… Заберіть мене звідси!”, де посів шосте місце.