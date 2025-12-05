﻿
Культура

На Євробаченні стався політичний скандал

Ізраїль став каменем розбрату на ювілейному конкурсі у наступному році. Деякі країни погрожували бойкотувати конкурс, якщо представника Ізраїлю допустять, інші - якщо не допустять.

Низка країн відмовилася брати участь у конкурсі Євробачення наступного року після того, як Європейська мовна спілка (EBU) дозволила участь Ізраїлю. Зокрема про відмову від участі повідомили мовники Нідерландів, Іспанії, Ірландії та Словенії.

Іспанський та нідерландський мовники заявили, що не лише не надішлють свого представника на конкурс, але й не транслюватимуть його.

Ісландія та Бельгія ще вагаються та опублікують свої рішення пізніше. Португалія, яка спочатку роздумувала над участю, все ж візьме участь у конкурсі.

Серед найбільш активних публічних прихильників участі Ізраїлю виділяють Німеччину, яка є одним із головних спонсорів конкурсу, та країну-господарку конкурсу - Австрію. Німецький мовник ARD займав жорстку позицію, натякаючи на можливий власний бойкот у разі виключення Ізраїлю на знак солідарності.

Австрія, яка прийматиме Євробачення цього року у Відні, також виступала за збереження конкурсу у повному складі, намагаючись уникнути політичного розколу.

Національні мовники низки країн ще раніше погрожували бойкотувати захід, якщо Ізраїлю дозволять брати участь, посилаючись на кількість загиблих у секторі Гази та звинувачуючи Ізраїль у порушенні правил, покликаних забезпечити нейтралітет конкурсу. Також Ізраїль звинуватили у тому, що він надавав надмірну підтримку співачці Юваль Рафаель, яка цьогоріч представляла країну на конкурсі.

Як відомо, 70-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у столиці Австрії Відні. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд-фінал - 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені країни.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

Ізраїльскандалпісенний конкурсЄвробачення-2026
