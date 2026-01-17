Дев’ятеро пасажирів постраждали в аварії рейсового автобуса на трасі Київ - Чоп

У Львівській області в суботу, 17 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участи рейсового автобуса сполученням Відень — Київ. Унаслідок аварії постраждали дев’ятеро пасажирів, повідомили в Національній поліції.

ДТП трапилася близько 08:00 на автодорозі Київ — Чоп у селі Любінці Стрийського району. За попередніми даними, 59-річний водій автобуса Setra з’їхав із проїзної частини, врізався в металевий відбійник, а після цього — у дерево.

На момент аварії в салоні перебували 25 пасажирів. Медичної допомоги потребували дев’ятеро людей віком від 19 до 69 років, семеро з них були госпіталізовані.