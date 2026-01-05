Я не вірю, що Україна атакувала резиденцію Путіна, - Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не вірить у те, що Україна здійснила атаку на резиденцію президента Росії Володимира Путіна в Новгородській області. Під час спілкування з журналістами Трампу нагадали його попередню заяву про можливий гнів щодо України, якщо вона стоїть за цією атакою. Однак президент США заявив, що наразі він не вважає атаку реальною. "Я не вірю, що цей удар було завдано", — сказав Трамп.

За словами президента, він дізнався про цю інформацію безпосередньо від Путіна під час спілкування, і саме тоді він вперше почув про напад. "Тепер, коли ми змогли це перевірити, ми не віримо, що це сталося. Але це було вперше, що ми почули про це", — додав Трамп.

Крім того, Трамп зазначив, що за попередньої адміністрації США Джо Байдена Україна отримала 350 млрд доларів допомоги, а під його керівництвом більша частина цих коштів була повернута, зокрема завдяки угоді щодо рідкоземельних металів.

