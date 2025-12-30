Міна на всю голову: про що свідчать спекуляції Кремля щодо загрози путінській резиденції

Після «чудових», за персональним визначенням президента США Дональда Трампа перемовин з українським лідером Володимиром Зеленським у Москві сталася істерика з великої літери – Путін у телефонній розмові поскаржився очільнику Білого дому про «замах» Києва на його резиденцію. Деталі про те, яку традиційно чорну гру веде країна-агресорка і яким може бути її фінал – далі в матеріалі ForUA.

Незабаром після нового раунду перемовин президентів Зеленського і Трампа у Флориді російську правлячу верхівку скосила істерична епідемія, яка викликає і сміх, і сльози одночасно. Увечері понеділка, 29 грудня міністр закордонних справ РФ Лавров заявив про спробу ЗСУ атакувати резиденцію Путіна в Новгородській області за допомогою безпілотників.

«У ніч з 28 на 29 грудня 2025 року київський режим здійснив терористичну атаку з використанням 91 ударного безпілотного літального апарату дальньої дії на державну резиденцію президента РФ у Новгородській області! Усі безпілотні літальні апарати знищені засобами протиповітряної оборони Збройних Сил Російської Федерації. Звертаємо увагу на те, що ця акція була здійснена в ході інтенсивних переговорів між Росією та США щодо врегулювання українського конфлікту. Подібні безрозсудні дії не залишаться без відповіді! Об’єкти для ударів у відповідь і час їх нанесення Збройними силами Росії визначено. При цьому ми не маємо наміру виходити з переговорного процесу зі Сполученими Штатами. Водночас, з огляду на остаточне переродження злочинного київського режиму, який перейшов до політики державного тероризму, переговорну позицію Росії буде переглянуто», - з непритаманною йому, а відтак – апріорі комічно-награною артистичністю заявив Лавров, який, до слова, «рулить» головним дипломатичним відомством країни-агресорки понад два (!) десятиліття.

Невдовзі після цієї сенсаційної в лапках новини з РФ президент Зеленський, не вдаючись до дипломатичних еківоків, прокоментував ситуацію. Зокрема, глава української держави назвав «черговою брехнею» заяву Лаврова про атаку ЗСУ на путінську резиденцію. Він також застеріг, що у Кремлі можуть готувати нову атаку по державних будівлях, розташованих у самісінькому серці української столиці.

«Чергова брехня Росії. У нас вчора (28 грудня – Ред.) була зустріч з Трампом. Зрозуміло, що для росіян провал, якщо в нас зі США немає скандалу, а є прогрес. Вони не хочуть закінчити цю війну. Ще вчора чекав такі заяви. Вони заявою, що атакована якась резиденція, готують ґрунт, щоб завдати удару по Києву, по державних будівлях», - акцентував нинішній господар Банкової, принагідно нагадавши, що таке вже було у ніч на 7 вересня, коли під час масштабної комбінованої атаки РФ в будівлю Кабінету міністрів цілеспрямовано влучила ракета «Іскандер».

«Ми закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на зрив конструктивного мирного процесу. Україна залишається відданою мирним зусиллям, які очолюють Сполучені Штати за участю європейських партнерів», - так відреагував на явно спекулятивну заяву Лаврова глава українського МЗС Андрій Сибіга.

Натомість Дональд Трамп, якщо керуватися його улюбленою картковою риторикою про козирі та шістки, «випав на дурня». Зокрема, президент США зазначив, що він нічого не знає про нібито атаку України на резиденцію російського правителя Путіна, але «з’ясує обставини».

При цьому, господар Овального кабінету, як то кажуть, заблукав у трьох соснах. Так, на початках, коментуючи істеричні сигнали Лаврова під час спільної пресконференції з очільником уряду Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, він сказав наступне: «Я насправді щойно про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже прикро...». Але буквально за кілька хвилин пан Трамп зазначив, що кремлівський диктатор особисто проінформував його про нібито атаку під час телефонної розмови у понеділок, 29 грудня: «Путін розповів мені про це рано вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре… Не забувайте, я зупинив «Томагавки». Одне діло бути агресивним, а інше - нападати на його будинок. Зараз не час для таких дій». На запитання, чи отримав він докази атаки від розвідслужб США, головний республіканець додав, що це все ще з’ясовується. «Можливо, атака не відбулась, як ви кажете, але Путін сказав мені, що так, це було», - резюмував Дональд Трамп.

Зауважимо, що путінська резиденція у Новгородській області розташована в місті Валдай – це ж її неофіційна назва. Офіційно вона називається «Ужин» або «Долгие Бороды». Валдай називають улюбленою резиденцією очільника Кремля. Саме там він, якщо вірити так званим ліберальним росЗМІ, досить часто перебуває зі своєю неофіційною родиною – Аліною Кабаєвою та їхніми спільними синами. Покійний опозиційний росполітик Олексій Навальний показував цю резиденцію з величезним спа-комплексом, церквою та тенісними кортами в окремому відео-проєкті, який за бажання можна відшукати на Youtube.

«Російські таргани у голові Трампа знов святкують тактичну перемогу. Проте і повністю в інтересах Росії Трамп не зіграв. На українські компроміси Трамп не погодився, але і Зеленського не дотиснув на виконання російських ультиматумів. Тобто, за нашою термінологією, і з точки зору наших інтересів, не відбулося ні зради, але і не перемоги. Наразі стало очевидним те, що переговорний процес поступово заходить в глухий кут. Однак Кремлю і цього було замало. Треба було підняти ставки. І з’явилася історія про атаку українських безпілотників на резиденцію Путіна на Валдаї. Не буду оцінювати, що там було насправді. Просто зазначу, що атаки українських безпілотників вже неодноразово були і на Москву, і поруч з різними путінськими резиденціями, які ретельно охороняються. І особливого ажіотажу в Росії це не викликало. Але зараз все інакше. Потрібна була конспірологічна і драматична історія про підступних українців, які агресивно атакують путінський «дім» (це за словами Трампа). Хоча насправді Путін там не живе.

Очевидно, що «атака на резиденцію Путіна» - це російська інформаційно-психологічна операція (ІПСО), спрямована особисто на Трампа і на зрив переговорного процесу з формування спільного американсько-українського мирного плану. Дуже показово, що РФ повідомила про цю «атаку» із суттєвою затримкою і лише після інформації про другу телефонну розмову між Трампом і Путіним», - підкреслює політолог Володимир Фесенко.

Акцентувавши на тому, що глава росМЗС Лавров заявив, мовляв, тепер йдеться про суттєву зміну переговорної позиції Росії, експерт підсумував: «Відзначу, що це відбувається вже не перший раз. Як тільки позиція Трампа по відношенню до Путіна і Росії стає м’якою і доброзичливою, відразу Москва посилює свої вимоги і ультиматуми до України. Але в Кремлі, схоже, також були дуже занепокоєні, що переговорний процес між Україною і США просунувся занадто далеко, тому його треба було зірвати. Саме тому і відбулася ця російська ІПСО про атаку українців на нібито «дім» Путіна. На жаль, всі ці російські звинувачення підтверджують припущення, що Росія хоче не припинення війни, а її ескалації. Якась криза в переговорному процесі неминуче мала статися. Війна продовжується не лише на фронті, а й на дипломатичному треку і в інформаційній сфері».