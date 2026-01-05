Навряд чи хтось очікував, що 2026 рік розпочнеться мирно. Ледь минуло два дні, як події підтвердили найгірші побоювання аналітиків. Атака США на Венесуелу демонструє, що інтерес до іноземних територій, нафти та корисних копалин став для адміністрації Трампа пріоритетом важливішим за міжнародні норми та моральні принципи, пише The Guardian.

«Трамп виглядає захопленим військовим успіхом у Венесуелі. Він ставиться до міжнародної системи норм і правил із повною зневагою, дивлячись на світ очима імперіаліста XIX століття, але з озброєнням XXI століття», — йдеться у матеріалі. Аналітики зауважують, що зростання примхливості, дратівливості та непослідовності Трампа, на тлі падіння популярності та скандалів, робить застосування військової сили дедалі більш ймовірним і небезпечним.

Видання прогнозує, що наступними потенційними цілями США можуть стати Іран, Куба, Мексика, а чиновники адміністрації Трампа навіть не виключають можливості взяти під контроль Гренландію.

Видання підкреслює, що загроза глобальної нестабільності та військових конфліктів стала особливо очевидною вже в перші дні 2026 року і може торкнутися всіх.

Як повідомляло раніше ForUa, лише поодинокі країни наважуються засуджувати напад США на Венесуелу.