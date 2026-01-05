﻿
Головне

Миру у 2026 році не буде: Трамп "путінізував" зовнішню політику США

Миру у 2026 році не буде: Трамп "путінізував" зовнішню політику США

Навряд чи хтось очікував, що 2026 рік розпочнеться мирно. Ледь минуло два дні, як події підтвердили найгірші побоювання аналітиків. Атака США на Венесуелу демонструє, що інтерес до іноземних територій, нафти та корисних копалин став для адміністрації Трампа пріоритетом важливішим за міжнародні норми та моральні принципи, пише The Guardian.

«Трамп виглядає захопленим військовим успіхом у Венесуелі. Він ставиться до міжнародної системи норм і правил із повною зневагою, дивлячись на світ очима імперіаліста XIX століття, але з озброєнням XXI століття», — йдеться у матеріалі. Аналітики зауважують, що зростання примхливості, дратівливості та непослідовності Трампа, на тлі падіння популярності та скандалів, робить застосування військової сили дедалі більш ймовірним і небезпечним.

Видання прогнозує, що наступними потенційними цілями США можуть стати Іран, Куба, Мексика, а чиновники адміністрації Трампа навіть не виключають можливості взяти під контроль Гренландію.

Видання підкреслює, що загроза глобальної нестабільності та військових конфліктів стала особливо очевидною вже в перші дні 2026 року і може торкнутися всіх.

Як повідомляло раніше ForUa, лише поодинокі країни наважуються засуджувати напад США на Венесуелу.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ВенесуелаТрампГренландіявійськові конфліктиміжнародні норми
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Євробачення-2026: букмекери вже назвали фаворитів
Культура 05.01.2026 12:12:26
Євробачення-2026: букмекери вже назвали фаворитів
Читати
Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП
Полiтика 05.01.2026 11:47:04
Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП
Читати
Біженці під ударом: уряд Мерца скоротив міграцію більш ніж удвічі
Свiт 05.01.2026 11:33:39
Біженці під ударом: уряд Мерца скоротив міграцію більш ніж удвічі
Читати

Популярнi статтi