Енергомародерство: силовики ліквідували схему привласнення 50 мільйонів на ремонті Трипільської ТЕС

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрили масштабну корупційну схему на державному підприємстві. Ділки привласнили понад 50 мільйонів гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції після російських обстрілів.

За даними слідства, до організації оборудки причетні керівники двох підрядних компаній. Протягом 2023–2025 років ці підприємства виграли тендери на суму понад 500 мільйонів гривень для відбудови стратегічного об’єкта.

Механізм злочину

Учасники схеми штучно завищували вартість послуг, будівельних матеріалів та технічного обладнання. Зокрема, закупівлі проводилися через підконтрольні фірми за цінами, що на 30 відсотків перевищували ринкові. Отриману «різницю» зловмисники виводили на рахунки афілійованих компаній та переводили у готівку. Таким чином державі було завдано збитків на суму майже 50 мільйонів гривень, що підтверджено відповідними експертизами.

Результати обшуків та підозри

Під час слідчих дій в офісах та за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

чорнову документацію з доказами протиправної діяльності;

готівку на суму понад 19 мільйонів гривень.

Наразі про підозру повідомлено шістьом особам, серед яких троє організаторів схеми, двоє керівників приватних фірм та їхній спільник.

Правова кваліфікація

Дії зловмисників кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Слідство триває для встановлення всіх осіб, причетних до злочину. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.