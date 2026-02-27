Американська амбасада в Єрусалимі закликає співробітників терміново евакуюватися

Посольство США в Єрусалимі закликало своїх співробітників залишити Ізраїль через підвищення безпекових ризиків, спричинених можливою ескалацією навколо Ірану. Як повідомляє видання The New York Times, дипломатичне відомство дозволило персоналу та членам їхніх родин евакуюватися за рахунок уряду США.

У листі до співробітників посол Майк Хакабі пояснив, що таке рішення ухвалене "з надмірної обережності" після консультацій із Державним департаментом, оскільки безпека працівників є пріоритетним завданням.

Посол наголосив, що охочим виїхати варто зробити це негайно, скориставшись будь-яким доступним рейсом з аеропорту Бен-Гуріон.

Він попередив про можливе зростання попиту на авіаквитки та невизначеність щодо майбутньої наявності рейсів. Хакабі зауважив, що панікувати не слід, проте важливо спланувати виїзд якомога раніше.

Евакуація відбувається на тлі побоювань, що Ізраїль може стати об’єктом відплати з боку Ірану або його союзників у разі нападу Сполучених Штатів.

Як повідомляв ForUA, що заяви президента США Дональда Трампа про те, що Іран нібито невдовзі отримає ракети, здатні вразити територію Сполучених Штатів, не підтверджуються даними американської розвідки та, ймовірно, є перебільшеними.