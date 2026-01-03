Лише поодинокі країни наважуються засуджувати напад США на Венесуелу, серед них - Росія

Президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція розпочалася в ніч на 3 січня. У відповідь венесуельський лідер Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії, однак згодом американські військові його затримали. Після початку операції в ЄС нагадали про необхідність дотримання міжнародного права та закликали сторони до стриманості.

Уряд Іспанії заявив про готовність «надати свої добрі послуги» для досягнення мирного та переговорного врегулювання кризи у Венесуелі, що загострилася після повітряного удару США по Каракасу. Про це повідомляє агентство EFE.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав до деескалації та наголосив на необхідності дотримання міжнародного права і принципів Статуту ООН.

У Міністерстві закордонних справ Іспанії також закликали всі сторони до стриманості та дій із повагою до норм міжнародного права й принципів Організації Об’єднаних Націй.

Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес координує дії з партнерами з Європейського Союзу та країн регіону, перебуває у постійному контакті з посольством і консульськими установами Іспанії у Каракасі та стежить за ситуацією з безпекою іспанських громадян у Венесуелі.

До закликів про мирне врегулювання приєднався й президент Чилі Габріель Борич. Він засудив напад США на Венесуелу та наголосив на необхідності мирного вирішення «серйозної кризи, що впливає на країну».

«Чилі підтверджує свою прихильність основним принципам міжнародного права, зокрема забороні застосування сили, невтручанню, мирному врегулюванню міжнародних суперечок і повазі до територіальної цілісності держав. Венесуельська криза має бути вирішена шляхом діалогу», — заявив Борич.

Водночас зазначається, що Борич залишить посаду 11 березня, коли президентом Чилі стане ультраконсервативний Хосе Антоніо Каст. Раніше Каст називав Ніколаса Мадуро «наркодиктатором» і заявляв про намір депортувати нелегальних мігрантів, більшість з яких у Чилі становлять громадяни Венесуели.

Країна-агресор, яка анексувала Крим і розпочала повномасштабну війну з Україною, засудила дії США, назвавши їх «актом збройної агресії проти Венесуели», та заявила про «глибоку стурбованість і засудження» у зв’язку з подіями.

У Міністерстві закордонних справ РФ наголосили на необхідності уникнути подальшої ескалації та закликали шукати вихід із ситуації шляхом діалогу. Також Москва підтримала ініціативу венесуельської влади та низки країн Латинської Америки щодо негайного скликання засідання Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, що режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі сформувався після його приходу до влади у 2013 році й характеризується як авторитарний. Влада спирається на контроль над силовими структурами, судовою системою та виборчими органами, а опозиція системно зазнає переслідувань. Міжнародні спостерігачі та правозахисні організації неодноразово заявляли про порушення прав людини, зокрема репресії, тиск на медіа й фальсифікації виборів. Економічна політика режиму призвела до глибокої кризи, гіперінфляції та масової міграції мільйонів венесуельців.