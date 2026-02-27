Медики назвали фрукти, що рятують судини та знижують тиск

Нове дослідження вчених з Іллінойського технологічного інституту (США) показало, що проста зміна раціону може суттєво зміцнити здоров’я серця. Згідно з результатами, опублікованими в «Журналі Американської асоціації серця», щоденне вживання порції манго та авокадо покращує функцію судин і знижує артеріальний тиск усього за вісім тижнів.

Наукове підтвердження користі

Дослідницька група під керівництвом доктора Брітта М. Бертона-Фрімена зосередилася на вивченні впливу цих фруктів на людей із групи ризику — дорослих із надмірною вагою або предіабетом. Раніше вже було відомо, що зелені листові овочі завдяки вітаміну К захищають серце, а авокадо допомагає нормалізувати рівень ліпідів у крові. Однак саме поєднання манго та авокадо продемонструвало особливий синергетичний ефект.

Як проходило дослідження

У експерименті взяли участь 82 добровольці віком від 25 до 60 років. Учасників розділили на дві групи:

Перша група щодня додавала до свого раціону авокадо та порцію манго (близько 160 грамів).

Друга група (контрольна) споживала звичні вуглеводні закуски аналогічної калорійності.

Обидві групи перебували на дієті зі зниженим вмістом калорій, проте результати суттєво відрізнялися.

Результати: тиск і стан судин

Дослідники зафіксували значне покращення показника розширення судин, опосередкованого потоком. Це свідчить про відновлення ендотеліальної функції та кращий кровотік.

Особливо помітною була різниця в показниках артеріального тиску. У чоловіків з контрольної групи тиск у середньому зріс на 5 мм рт. ст., тоді як у тих, хто споживав фрукти, він знизився на 1,9 мм рт. ст. Важливо, що ці позитивні зміни відбувалися незалежно від загальної маси тіла чи кількості спожитих калорій.

Доступна стратегія здоров’я

Окрім впливу на тиск, у групі «фруктової дієти» спостерігалося підвищення рівня клітковини, вітаміну С та корисних мононенасичених жирних кислот. Також було відмічено покращення маркерів функції нирок.

Доктор Бертон-Фрімен підкреслює, що це дослідження дає надію багатьом людям: для захисту серця не обов’язково впроваджувати суворі обмеження або радикально змінювати спосіб життя. Достатньо зробити авокадо та манго регулярною частиною своїх перекусів чи основних страв. Це просте втручання дозволяє поживним речовинам обох фруктів доповнювати та посилювати дію один одного, створюючи потужний захист для серцево-судинної системи.