Безпілотна навала: кількість ворожих дронів на фронті зросла удвічі

На деяких ділянках фронту кількість російських безпілотників у 2025 році збільшилася щонайменше вдвічі. Масштабування відбулося не лише за рахунок кількості, а й завдяки впровадженню нових технологій. «Кардинально більше цілей доводиться збивати підрозділу. Збільшення йде не тільки кількісно, а й за рахунок нових технологічних рішень», — повідомив капітан ЗСУ, начальник ППО 3-го армійського корпусу Віталій Самойленко.

Він підкреслив, що зросла кількість дронів із оптоволокном, а також безпілотників типу «Молния». Технологічно ударне крило змін не зазнало, проте кількість таких апаратів значно зросла.

Крім того, росіяни активніше впроваджують штучний інтелект у свої дрони, збільшилася кількість розвідувальних БпЛА, а також кількість «Шахедів» на напрямку значно зросла. За словами Самойленка, українські підрозділи продовжують відповідально прикривати напрямки та збивати ворожі безпілотники.

