Чого українці хочуть від наступного президента - опитування

Абсолютна більшість українців (84%) очікують від свого кандидата на президентських виборах, якщо вони відбудуться, швидкого завершення російсько-української війни. Про це свідчать результати опитування, проведеного міжнародною компанією Ipsos з 14 по 28 листопада 2025 року.

Більшість респондентів (60%) готові дати президенту лише півроку на досягнення цієї мети, 27% – рік, 9% – два роки, і лише 4% вважають прийнятним досягнення цього протягом повного президентського терміну (п’ять років).

Другим за важливістю питанням для українців є боротьба з корупцією – її назвали 65% опитаних. Для досягнення цього результату українці готові чекати трохи довше: 42% – півроку, 26% – рік, 17% – два роки, 16% – п’ять років.

До першої п’ятірки очікувань українців також входять:

Запобігання подальшим воєнним діям – 56%

Економічне зростання – 55%

Покращення добробуту громадян – 53%

При цьому 59% очікують запобігання новим воєнним діям протягом півроку, тоді як економічного зростання та покращення добробуту більшість респондентів готові чекати понад рік.

Додаткові очікування виборців:

Повернення українців додому – 43%, 68% із них – не більше року

Повернення тимчасово окупованих територій – 41%, 55% – до одного року

Реформи судів та правоохоронних органів – 36%, 66% очікують результату в перший рік

Натомість вступ до ЄС та НАТО від наступного президента цікавить менше респондентів – 33% і 26% відповідно, і чекати цього готові значно довше: відносна більшість – понад два роки.

Інше очікування від кандидатів назвали 5% опитаних, а 2% взагалі нічого не очікують від наступного голови держави.

Як повідомляло раніше ForUa, в українців суттєво зменшилася віра в НАТО як гаранта безпеки України.