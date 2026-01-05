Палиця о двох кінцях: операція США у Венесуелі вдарила і по Путіну, і по Заходу

Американська спецоперація із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро має подвійний ефект для Росії та її союзників. З одного боку, вона підриває позиції країн, які позиціонують себе захисниками демократії та міжнародного права, з іншого — завдає серйозного геополітичного й економічного удару по Москві, пише Le Monde.

Видання зазначає, що дії США можуть бути використані Кремлем для звинувачень Заходу у подвійних стандартах і порушенні міжнародного права. Саме на цьому офіційно наголосило МЗС РФ, формально засудивши американську інтервенцію. Водночас, як підкреслює Le Monde, насправді Москва виявилася дестабілізованою демонстрацією сили з боку Вашингтона.

По-перше, президент США Дональд Трамп показав готовність до рішучих і швидких дій — методів, які традиційно використовує сам Путін. Така демонстрація сили може вплинути на настрої всередині кремлівських еліт.

По-друге, Росія була заскочена зненацька: за лічені години США досягли результату, якого Путіну не вдалося досягти майже за чотири роки — усунули свого противника.

По-третє, Мадуро був ключовим союзником Кремля в Латинській Америці. Його арешт став серйозним ударом по позиціях Росії в регіоні. Як зазначає директор Центру Європи та Євразії Інституту Хадсона Пітер Раф, ця операція продемонструвала марність російських систем ППО та політичних угод, зокрема десятирічного договору про стратегічне партнерство між Москвою та Каракасом, перед американською військовою перевагою.

По-четверте, США вдарили по одному з найбільш чутливих для Росії питань — нафтових доходах. Зростання пропозиції венесуельської нафти може спричинити падіння світових цін, що загрожує російській економіці, яка вже зазнає втрат через війну проти України та міжнародні санкції.

На думку видання, попри попередню демонстративну поблажливість Трампа до Путіна, нині між лідерами зростає напруження. Зокрема, під час останньої телефонної розмови президент США не згадав про операцію у Венесуелі, а також, ймовірно, негативно сприйняв маніпуляції Кремля навколо заяв про нібито атаку українських безпілотників на його резиденцію у Валдаї.

Водночас експертка Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Франсуа Хейсбург застерігає: повторення подібного сценарію щодо Росії є малоймовірним, оскільки США не проводять таких операцій проти ядерних держав.

