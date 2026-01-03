Блискавична операція США підриває позиції Москви в Латинській Америці

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські війська захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину під час блискавичної операції в країні. Операцію здійснено спільно з правоохоронними органами США. Деталі будуть оприлюднені на пресконфереції Трампа, яка о 18:00 за Києвом відбудеться в резиденції Мар-а-Лаго.

В ході операції були атаковані стратегічні об’єкти Венесуели, розгорнута ударна група кораблів у Карибському морі, включно з авіаносцем USS Gerald R. Ford, підтримувана авіацією та понад 15 тисячами військовослужбовців. Основною заявленою метою було припинення потоку незаконних наркотиків до США та усунення Мадуро від влади.

Додатково США вже у грудні 2025 року перехопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели і ввели санкції проти понад 100 суден, що транспортують венесуельську нафту. Ці заходи обмежили доходи режиму та ускладнили доступ Кремля до стратегічних енергоресурсів через «тіньовий флот» РФ.

Захоплення Мадуро ставить Кремль у критичне становище. Росія десятиліттями інвестувала у венесуельську нафтову інфраструктуру та використовувала країну як плацдарм для впливу у регіоні Глобального Півдня. Тепер Москва втрачає контроль над нафтовими потоками, які поєднувалися з її «тіньовим флотом», і зіткнеться з обмеженням доходів від венесуельської нафти.

Крім економічних втрат, падіння режиму Мадуро підірве престиж Москви як надійного партнера для союзників по БРІКС та ШОС. Кремль демонструє лише риторику підтримки, але не здатен надати реальну військову допомогу своїм союзникам, що повторює «сирійський сценарій» 2024 року.

Аналітики зазначають, що для Кремля це серйозний удар по глобальній репутації: втрачено можливість впливати на Латинську Америку, зменшено енергетичний контроль і показано, що США здатні швидко нейтралізувати союзників РФ навіть у віддалених регіонах.

Звернімо увагу на те, що диктатора Мадуро охороняли сотні телохранителів, у ЗМІ немає повідомлень про перестрілку, яка могла б виникнути під час захоплення американськими військовими.

За даними Reuters у 2019 році, Мадуро охороняли російські спеціалісти. Ймовірно, серед охоронців і зараз могли бути ті самі «фахівці», адже американська операція пройшла без втрат і втручання. До того ж, система ППО, яка не спрацювала під час удару, також була поставлена Росією.

Затягнутий війною в Україні та на тлі зростаючої економічної кризи, лідер рашистів Владімір Путін виявився нездатним відправити Мадуро військову підтримку.

Натомість склалося враження, що захоплення Мадуро стало можливим через зраду з боку його найближчого оточення – ймовірно, керівництво армії вирішило не ризикувати власним життям за диктатора.

Цікаво, що у Венесуелі вже почали демонтувати портрети Мадуро – символічний початок нового порядку, що ставить під сумнів глобальні амбіції Москви у Карибському регіоні.