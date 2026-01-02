Херсонська ТЕЦ більше не може працювати у звичному режимі

Російські війська вранці 2 січня знову обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль, зафіксовано щонайменше чотири «прильоти», повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Херсонська ТЕЦ знову під обстрілами росіян – артилерія та дрони. Більше десяти прицільних ударів за два дні цього року. Сьогодні вранці – чергова атака. Чотири прильоти. Наші фахівці працюють на місці, оцінюють ступінь руйнувань і планують подальші дії», – написав він у Facebook.

Через обстріли ТЕЦ більше не може працювати у звичному режимі, тож з місцевою владою опрацьовуються різні варіанти забезпечення теплом жителів Херсона.

На ранок 2 січня були знеструмлені споживачі у Запорізькій області, зокрема в місті Запоріжжя, а також в інших прифронтових регіонах.

На початку грудня 2025 року після попередньої атаки «Нафтогаз» повідомляв, що масований обстріл «практично знищив» Херсонську ТЕЦ.

З початку осені російські військові активізували удари по українській енергетиці та газовій інфраструктурі, що забезпечує тепло і газ під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, основна проблема після масованих обстрілів – порушення передачі електроенергії між регіонами.