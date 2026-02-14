﻿
Енергетика

Російські удари спричинили аварійну зупинку Миколаївської ТЕЦ

У Миколаєві внаслідок російської нічної атаки стався збій у системі електропостачання, що призвело до аварійної зупинки теплоелектроцентралі. Частина об’єктів критичної інфраструктури була змушена перейти на резервне живлення від генераторів.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, уночі було знеструмлено місто Миколаїв та окремі населені пункти Миколаївського району, внаслідок чого сталася аварійна зупинка Миколаївської ТЕЦ.

На генератори частково перейшли Миколаївводоканал та Миколаївоблтеплоенерго. Кім зазначив, що енергетики та тепловики працювали безперервно протягом ночи.

Станом на 07:15 електропостачання відновили для всіх споживачів, однак відновлювальні роботи триватимуть упродовж дня.

 Автор: Богдан Моримух

