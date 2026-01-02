Гуляйполе поступово перетворюється на «сіру зону» - причини

Українські війська продовжують утримувати частину позицій у Гуляйполі, проте регіон фактично перетворився на «сіру зону». За повідомленням CNN, ЗСУ відчувають значний тиск на півдні України через нестачу особового складу та чисельну перевагу російських бригад.

Один із офіцерів Служби безпеки України з позивним «Банкір» повідомив, що окупанти просуваються відкритою місцевістю в кількох районах Запорізької області, намагаючись захопити нові території та зміцнити свої позиції перед переговорами. «Ворог відправляє невеликі піхотні групи, щоб прорватися до найменш захищених позицій Сил оборони. Найбільш інтенсивні бої відбуваються в Гуляйполі та його околицях», — зазначив він.

Аналітики проекту DeepState підтвердили, що українські війська утримують деякі позиції в місті, але тепер вони перебувають у значній меншості порівняно з російськими силами. Низьке розташування Гуляйполя ускладнює зміцнення позицій.

За словами аналітиків The Conflict Intelligence Team, українські війська можуть залишитися лише в західній частині Гуляйполя. «Ці війська довгий час утримували позиції та зазнали надзвичайно важких втрат, але не були відправлені в тил для відпочинку і відновлення», — додали вони.

Ситуація залишається напруженою, а контроль над містом наразі залишається частково невизначеним.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна може втратити Гуляйполе через саботаж деяких офіцерів.