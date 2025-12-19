Аналітики повідомляють про чергові проблеми у районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку. Про це інформує моніторинговий проєкт DeepState.

За даними проєкту, через саботаж окремих офіцерів 102-ї окремої бригади територіальної оборони існує ризик втрати Гуляйполя. Бійців підбурюють залишати позиції самовільно, а місцевим активістам надсилають дезінформаційні повідомлення та російські фейки.

Також оприлюднено світлину, на якій українських бійців 102-ї бригади ТрО спочатку прийняли за ворожих штурмовиків і навели на них артилерію. Завдяки оперативній перевірці приналежності особового складу, дружній вогонь вдалося уникнути.

Наразі ситуацію намагаються стабілізувати елітні підрозділи, серед яких 1-й окремий штурмовий полк, 225-й та 33-й окремі штурмові полки, батальйонна тактична група 154-ї окремої механізованої бригади та 25-й прикордонний загін.

У DeepState зазначають, що ефективність цих дій буде обмежена без надійної підтримки 102-ї бригади. За оцінками аналітиків, втрати серед штурмових підрозділів наприкінці листопада були значно вищими, ніж якби підрозділи координували відхід.

Крім того, стало відомо, що окремі офіцери 102-ї бригади заохочують самовільне залишення позицій. Бригаді бракує актуальної інформації про обстановку у сусідніх батальйонах: вони часто вважають, що сусіди тримають позиції, хоча ті вже залишили ділянку. Ротні намагаються утримати особовий склад на місцях, при цьому є поранені командири рот.

Проєкт також зазначає, що активістам поширюють російські пропагандистські відео, на яких нібито "бійці одного підрозділу б’ють бійців іншого, при цьому говорять кривою українською і на всю оголошують назву свого полку". DeepState додає, що хоча це виглядає абсурдно, такі матеріали створюють значну тривогу серед родин військових на передовій.

Російська влада заявляє про нібито захоплення понад 6 300 кв. км території України з початку 2025 року, однак ці твердження не відповідають реальній ситуації на фронті.