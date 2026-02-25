Агент фсб коригував атаки по Києву

Ним виявився завербований фсб 59-річний підприємець, який займався виготовленням броньованого скла для авто Сил оборони, повідомляє СБУ.



Він готував серію повітряних атак рф по вітчизняних компаніях, які ремонтують військовий транспорт та модернізують його тактико-технічні характеристики.



Щоб виявити локації таких підприємств, фігурант об’їжджав їхні адреси під виглядом укладання договорів на виробництво бронескла та узгодження техзавдань відповідних замовлень.



Перебуваючи на території оборонних компаній, він позначав на гугл-карті геолокації об’єктів, зокрема технологічних цехів.



У подальшому фігурант мав придбати і приховано встановити на територіях потенційних «цілей» мінікамери з функцією віддаленого доступу для російських спецслужбістів.



За допомогою замаскованих відеопристроїв рашисти сподівалися відстежити наслідки запланованих атак по українських об’єктах.



Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його контакти з фсб і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення оборонних компаній.



Фігурант потрапив до уваги окупантів, коли публікував прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.



Під час обшуків у нього вилучено смартфон та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога. Також у затриманого виявлено договори з підприємствами, на які він намагався навести російську зброю.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.