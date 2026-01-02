Україні не варто розраховувати на гарантії безпеки від Трампа - ЗМІ

Гарантії безпеки для України, запропоновані Дональдом Трампом, навряд чи будуть виконані. Демократична партія США закликає президента України Володимира Зеленського не погоджуватися на мирну угоду, запропоновану Дональдом Трампом, повідомляє New York Times..

Колишній радник з питань національної безпеки віце-президента Камали Гарріс, Філіп Гордон, зазначає, що ключова частина плану — гарантії безпеки України, подібні до статті 5 НАТО — навряд чи будуть виконані Трампом. Проєкт угоди передбачає, що гарантії спрацьовують лише у разі «значного, навмисного і тривалого» нападу Росії, що дає Трампу можливість ухилитися від їх виконання.

Навіть формальне закріплення гарантій не змінить поведінки Трампа. Це пояснюють його історією невиконання контрактів як бізнесмена та спробами перегляду попередніх угод на посаді президента.

За даними видання, Трамп неодноразово заявляв, що навіть оборонна гарантія НАТО за статтею 5 діє лише за умови, що союзники «сплачують свої рахунки». Крім того, під час свого попереднього президентства він суттєво скоротив військову та фінансову допомогу Україні, приймав російську версію подій війни і натякав на можливість економічної співпраці з Москвою.

«Якщо Україна не може покластися на Трампа навіть у протистоянні відкритій агресії з боку Росії, складно уявити, що він дотримався б гарантій у менш критичній ситуації», — зазначають експерти.

Аналітики вважають, що для реальної безпеки Україні доцільніше зосередитися на конкретних внесках у власну обороноздатність, а не покладатися на обіцянки, які не гарантує ніхто — ані Трамп, ані Кремль.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський запропонував Трампу встановити 50-річні гарантії безпеки для України.