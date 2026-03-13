Сирський заявив про технологічний перелом у війні

Війна в Україні вступила у нову технологічну стадію, де ключовим фактором перемоги стає нарощування виробництва та застосування безпілотних систем. Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський.

За словами Сирського, збільшення протяжності «кілл-зон» (зон ураження) є прямим наслідком росту можливостей ударних БПЛА. На цьому тлі Росія втрачає ініціативу, особливо на південних напрямках.

Розвідка доповідає, що до 1 квітня РФ планує збільшити чисельність своїх підрозділів безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. Наразі окупанти вже здатні виробляти понад 19 тисяч FPV-дронів на добу.

Попри це, Сили оборони України утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу. Лише за лютий українські безпілотники уразили понад 105,2 тисячі цілей противника, а також:

- знищено близько 4,2 тисячі позицій російських пілотів БПЛА;

- активно розвивається напрямок дронів на оптоволоконному управлінні;

- наземні роботизовані комплекси виконали понад 2,3 тисячі логістичних та бойових завдань.

Для протидії російським атакам у підрозділах ЗСУ створюються спеціальні взводи перехоплювачів БПЛА, які знищують ворожі квадрокоптери та ударні дрони за допомогою антидронових рушниць, засобів РЕБ та сіткометів.

Сирський підкреслив, що розвиток безпілотних систем є завданням номер один, оскільки це безпосередньо полегшує роботу піхоти на полі бою.

Як повідомляло раніше ForUa, дрони СБУ атакували один з найбільших нафтових вузлів Росії.