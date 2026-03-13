Лукашенко порадив країнам НАТО та Україні «не патякати язиком і…» пригрозив «Орєшніком»

Лукашенко порадив країнам НАТО та Україні «не патякати язиком і…» пригрозив «Орєшніком»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий застосувати російську ракетну систему "Орєшнік", якщо країни НАТО або Україна розглядатимуть об'єкти на білоруській території як "легітимну ціль". Про це повідомляє білоруське державне агентство "БЕЛТА".

"Я не кажу, що ми завтра вдаримо цим "Орєшніком" по Вільнюсу, Варшаві чи Києву. Боже збав. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не вдарив "Орєшнік", ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії. Давайте по-людськи вирішувати питання", — заявив очільник білоруського режиму.

Лукашенко наголосив, що не збирається "спати і спостерігати", якщо об'єкти на білоруській території вважатимуть законною ціллю для атак. Він зауважив, що Білорусь має засоби, здатні "дістати" противника на відстані 70 та 200 км. 

"Тому я б їм радив не патякати язиком і не гавкати. Вважають "Орєшнік" законною ціллю — будь ласка", — зазначив він.

Також Лукашенко пояснив, як збирається "захищати" "Орєшнік" на території країни, зазначивши, що це мобільна зброя.

"Десяток помилкових цілей. Тобто на маршрут вийде 10 машин. Зверху подивилися — десять "Орєшніків". А він буде один. Тому на будь-яку отруту завжди знайдеться протиотрута", — наголосив самопроголошений президент Білорусі.

Як повідомляв ForUA, що у лютому президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив провести комплексну перевірку боєготовності Збройних сил країни, щоб переконатися у відповідності армії встановленим стандартам.

Він також нагадав про розгортання Росією балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі восени 2025 року. Лукашенко тоді запевняв, що ракети будуть використовуватися виключно для оборони країни.

 Автор: Сергій Ваха

