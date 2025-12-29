Зеленський запропонував Трампу встановити 50-річні гарантії безпеки для України

Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом виступив з ініціативою збільшити термін дії безпекових гарантій від США до 50 років. За словами українського президента, новообраний лідер Сполучених Штатів пообіцяв розглянути цю пропозицію.

Термін у 15 років лише база

Як повідомив Зеленський під час спілкування з журналістами, наразі в офіційних документах зафіксовано термін у 15 років з можливістю подальшого продовження. Цей варіант був запропонований американською стороною та вже затверджений на рівні президентів і робочих груп.

Однак українська сторона наполягає на значно довших горизонтах планування. Президент України пояснив Трампу, що оскільки війна триває вже майже 15 років, країна потребує тривалішого захисту. Зеленський запропонував розглянути терміни у 30, 40 або 50 років, що могло б стати історичним рішенням для адміністрації Трампа.

Що відомо про стан домовленостей

На даний момент пакет угод, який обговорювався під час візиту до Флориди, має високий ступінь готовності:

Військові гарантії узгоджені сторонами на 100%. Спільні безпекові гарантії від США та Європи готові на 90%. Економічний план розвитку перебуває на стадії завершення.

Зеленський наголосив, що саме міцні та тривалі гарантії безпеки є фундаментом для будь-яких подальших переговорів про мир або припинення вогню. На його думку, тільки впевненість у довгостроковій підтримці дозволить Україні переходити до обговорення політичних кроків у межах мирного процесу.