Суспiльство

Шахраї активізувались проти родин військовополонених

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попередили, що шахраї вигадують нові способи виманювання грошей у родин полонених, зокрема пропонуючи платні юридичні послуги. Вони обіцяють, що можуть змінити статус військовополоненого зі "зниклого безвісти" на "полон". Однак у штабі наголошують: всі статуси передбачають однакові виплати та участь у пошуку та поверненні полонених, а дороговартісні юридичні послуги зазвичай непотрібні.

У Коордштабі підкреслили, що жодні «добрі знайомі», нібито пов’язані з Силами безпеки та оборони, не мають повноважень для допомоги. Також шахраї можуть діяти під виглядом людей, знайомих родині або колишніх полонених. І родини часто втрачають десятки та сотні тисяч гривень, нібито за організацію дзвінків, передачу посилок чи внесення до списків.

Єдиним офіційним джерелом допомоги є Координаційний штаб, який надає юридичну та консультаційну підтримку, психологічну допомогу. Всі послуги повністю безкоштовно.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна повернула тіла 1003 загиблих захисників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

