У 2025 році в полон потрапило більше солдатів РФ, ніж за перші два роки війни

Від початку повномасштабного вторгнення в український полон потрапили понад 10 тисяч військовослужбовців армії РФ, і ця цифра щороку зростає. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За даними штабу, лише за неповний 2025 рік у полон здалося більше російських солдатів, ніж за 2022 та 2023 роки разом узяті. У середньому щотижня в полон потрапляють від 60 до 90 військовослужбовців РФ, а в серпні 2024 року цей показник досягав 350 осіб на тиждень. Починаючи з червня 2023 року, російські військові здаються в полон частіше, ніж українські потрапляють у полон до РФ.

Найбільше полонених було взято в Покровському та Бахмутському районах Донецької області, у Курській області РФ, а також у Пологівському районі Запорізької області.

У Координаційному штабі зазначають, що у 2025 році суттєво зросла частка іноземних найманців серед полонених. Щотижня виявляють у середньому двох-трьох завербованих громадян третіх країн. Загалом близько 7% усіх військовополонених армії РФ в Україні є іноземцями — вихідцями з понад 40 країн світу.

За свідченнями самих полонених, 24% із них заявили про примус або обман під час залучення до війська. Близько 40% мають судимості за крадіжки, наркозлочини, грабежі, розбої, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства. Лише 7% мають вищу освіту, тоді як 30% не завершили навіть середню школу. До мобілізації або підписання контракту 38% були безробітними.

Також повідомляється, що сотні російських військовополонених потрапили в полон із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом та психічними розладами.

У межах обмінів до Росії було повернуто трохи більше ніж 6 тисяч військовополонених, понад половину з них — у 2025 році. Відомо щонайменше про 237 колишніх російських полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти, будучи повторно відправленими на фронт. Четверо російських солдатів наразі перебувають в українському полоні вже вдруге.

У штабі наголошують, що Росія вже четвертий рік поспіль відмовляється від обміну за принципом «усіх на всіх». Там зазначають, що РФ передусім забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні, тоді як іноземних найманців для обміну не запитує. Тисячі російських військовополонених, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні.