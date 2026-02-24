Обмінний фонд: двоє українських штурмовиків взяли в полон шістьох окупантів

Двоє бійців штурмової групи «Морок» 225-го окремого штурмового полку захопили в полон шістьох піхотинців Росії з 114-го мотострілецького полку. За повідомленням групи, під час штурму укриття вороги, виснажені та демотивовані, погодилися скласти зброю і здатися. «Таким чином вдалося поповнити наш обмінний фонд ще на шість осіб і отримати додаткові розвідувальні дані від командира взводу, який очолював цю групу», — йдеться у повідомленні «Мороку».

Зазначається, що останнім часом кількість полонених значно зросла, оскільки багато окупантів «втомилися від нелюдського ставлення з боку командування». «А ми, у свою чергу, завжди готові зберегти життя тим, кого женуть на забій», — додали українські бійці.

Як повідомляло раніше ForUa, українські підрозділи відновили контроль над 300 км² території.