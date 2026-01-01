Новий рік — нові цифри: скільки тепер коштує життя за версією держави

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові соціальні стандарти, передбачені законом «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Так, мінімальна заробітна плата зросла з 8 000 до 8 647 гривень, а погодинна мінімальна оплата праці підвищилася з 48 до 52 гривень.

Одночасно збільшився і прожитковий мінімум. Загальний показник з 1 січня становить 3 209 гривень замість 2 920 грн. Прожитковий мінімум для окремих соціальних груп у 2026 році встановлено на такому рівні:

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн;

для осіб, які втратили працездатність і отримують доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду — 1 600 грн.

Водночас у держбюджеті закріплено норму, за якою прожитковий мінімум для визначення посадових окладів суддів, прокурорів, працівників податкових, митних та інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, залишається на рівні станом на 31 грудня 2025 року.

Також визначено рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2026 році:

для працездатних осіб — 60%;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100%;

для дітей — 145% відповідного прожиткового мінімуму.

Разом з тим, рівень забезпечення прожиткового мінімуму для звільнення від плати за харчування дітей у державних і комунальних дитсадках у 2026 році не підвищується.

