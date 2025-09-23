Нардеп Гетманцев розкрив, як держава обманює українців

Народний депутат Данило Гетманцев ініціював дискусію, яка вже давно назріла в суспільстві. Він заявив, що офіційний прожитковий мінімум в Україні не відображає реальну вартість життя, а є радше «абстрактною вигадкою». Гетманцев закликав до чесної розмови з українцями та запропонував конкретні кроки для вирішення цієї проблеми.

Він наголосив, що сума, закладена в бюджеті як прожитковий мінімум, не дає змоги вижити. На думку депутата, такий стан речей може призвести до соціальної катастрофи. Тому він звернувся до Уряду із закликом діяти негайно.

Які зміни пропонує Гетманцев?

Гетманцев вважає, що для подолання кризи необхідно зробити чотири ключові кроки:

Перерахувати споживчий кошик. Депутат пропонує визначити реалістичний розмір прожиткового мінімуму, який ґрунтуватиметься на сучасних потребах людей і реальних цінах на товари та послуги. За його словами, старі розрахунки давно втратили актуальність. Відв'язати прожитковий мінімум від зарплат чиновників. На думку Гетманцева, розмір прожиткового мінімуму не повинен бути прив'язаний до зарплат суддів, прокурорів, митників та інших державних службовців. Це допоможе уникнути штучного заниження прожиткового мінімуму задля економії на зарплатах чиновників. Розробити дорожню карту. Гетманцев наполягає, що люди повинні мати чітке розуміння, як і коли прожитковий мінімум буде поступово збільшуватися та наближатися до реальних показників. Не оподатковувати прожитковий мінімум. Депутат зазначив, що якщо людина отримує лише прожитковий мінімум, на який і так важко вижити, ця сума не повинна оподатковуватися.

За словами Гетманцева, впровадження цих змін допоможе не тільки поліпшити матеріальне становище громадян, а й запобігти подальшому поглибленню соціальних проблем. Наразі невідомо, як саме Уряд відреагує на цю заяву та чи буде реалізовано запропоновані ініціативи.

