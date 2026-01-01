Сьогодні Київ залишатиметься без світла до 11 годин

У перший день 2026 року в Києві продовжать діяти графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Мешканці та гості столиці можуть залишатися без світла до 11 годин на добу, повідомляє ДТЕК.

Сьогодні відключення електроенергії в Києві відбуватимуться за таким графіком:

1.1 черга — з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00

1.2 черга — з 00:00 до 03:00, з 12:00 до 16:30 та з 20:00 до 24:00

2.1 черга — з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00

2.2 черга — з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00

3.1 черга — з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00

3.2 черга — з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00

4.1 черга — з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00

4.2 черга — з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00

5.1 черга — з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30

5.2 черга — з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30

6.1 черга — з 08:00 до 12:00 та з 16:30 до 20:30

6.2 черга — з 16:30 до 22:00

Енергетики закликають киян стежити за оновленнями та за можливості раціонально користуватися електроенергією, оскільки графіки можуть коригуватися.

