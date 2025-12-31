Нічний терор в Одесі: постраждали діти, горіли машини та будинки

Вночі в Одесі від російської атаки сталися потужні займання у житлових будинках та загоряння цивільних автомобілів. За даними МВА, влучання зафіксовані у двох районах міста, у тому числі у багатоповерхівки, де в одній із квартир спалахнула пожежа. Вогонь пошкодив не лише житлові приміщення, а й інфраструктуру, створивши серйозну загрозу для мешканців.

Внаслідок удару постраждали четверо людей, серед яких троє дітей:

немовля 7 місяців – стан середньої тяжкості;

хлопець 14 років – стан середній;

дівчинка 8 років – стан середньої тяжкості;

чоловік 42 роки – у важкому стані.

Усі постраждалі доставлені до медичних закладів, їм надається необхідна допомога, запевняють у міській владі.

В ОВА повідомили, що уламки та прямі влучання пошкодили фасади та скління багатоповерхових будинків, а вогнем охоплені кілька квартир. Також постраждали цивільні автомобілі, що стояли неподалік.

Ця атака вкотре підкреслює жорстокість російської агресії, яка ставить під загрозу життя мирних жителів та руйнує житлову інфраструктуру Одеси.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ продожує енергетичний терор Одещини.