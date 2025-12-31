﻿
Надзвичайні події

Нічний терор в Одесі: постраждали діти, горіли машини та будинки

Нічний терор в Одесі: постраждали діти, горіли машини та будинки

Вночі в Одесі від російської атаки сталися потужні займання у житлових будинках та загоряння цивільних автомобілів. За даними МВА, влучання зафіксовані у двох районах міста, у тому числі у багатоповерхівки, де в одній із квартир спалахнула пожежа. Вогонь пошкодив не лише житлові приміщення, а й інфраструктуру, створивши серйозну загрозу для мешканців.

Внаслідок удару постраждали четверо людей, серед яких троє дітей:

немовля 7 місяців – стан середньої тяжкості;

хлопець 14 років – стан середній;

дівчинка 8 років – стан середньої тяжкості;

чоловік 42 роки – у важкому стані.

Усі постраждалі доставлені до медичних закладів, їм надається необхідна допомога, запевняють у міській владі.

В ОВА повідомили, що уламки та прямі влучання пошкодили фасади та скління багатоповерхових будинків, а вогнем охоплені кілька квартир. Також постраждали цивільні автомобілі, що стояли неподалік.

Ця атака вкотре підкреслює жорстокість російської агресії, яка ставить під загрозу життя мирних жителів та руйнує житлову інфраструктуру Одеси.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ продожує енергетичний терор Одещини.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

пораненіпожежіобстріл Одесипостраждалі дітипожежі в будинках
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти не пощадили священника Московського патріархату
Надзвичайні події 30.12.2025 18:40:51
Окупанти не пощадили священника Московського патріархату
Читати
Зеленський обіцяє незабаром назвати прізвище нового керівника Офісу президента
Полiтика 30.12.2025 18:27:45
Зеленський обіцяє незабаром назвати прізвище нового керівника Офісу президента
Читати
На Донеччині викрили військових, які привласнили понад 17 тонн пального
Надзвичайні події 30.12.2025 18:21:51
На Донеччині викрили військових, які привласнили понад 17 тонн пального
Читати

Популярнi статтi