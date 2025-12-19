РФ продожує енергетичний терор Одещини

Основними цілями російської атаки на Одещину були енергетична та транспортна інфраструктура.

"Одещина. Росія знову атакувала область. Ціллю залишаються енергетична та транспортна інфраструктура. Через масований обстріл цієї ночі без електропостачання залишилися 74,5 тисячі абонентів області. Найбільше постраждала Одеса - близько 65 тисяч домогосподарств без світла. Ще частина відключень пов'язана з попередніми ударами - майже 9 тис абонентів без електрики в Арцизі. Всі служби вже працюють над відновленням. Критична інфраструктура працює з резервним живленням - об'єкти заживлені генераторами", - повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.



В Одесі без теплопостачання перебувають близько 85 тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу об'єктів.



"Міська влада організувала підвіз технічної води в райони з перебоями водопостачання. Пункти Незламності відкриті цілодобово, там є тепло, світло і можливість підзарядитися. Вночі зафіксовано удари по території станції "Одеса-Східна". Пошкоджено пост електричної централізації та будівлі вокзалу. Поранена працівниця залізниці, вона під наглядом лікарів. Усі служби - енергетики, залізничники, комунальні бригади, рятувальники - працюють безперервно, щоб повернути людям світло, тепло й нормальну роботу міст", - запевнив Кулеба.

Фото: ДСНС.